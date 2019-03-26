توفي الفنان السوري المخضرم، فواز جدوع، وذلك خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل العربي "دقيقة صمت"، بحسبما ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء.

وأوضحت مواقع إلكترونية أن جدوع تعرض لأزمة صحية، أثناء تصويره لأولى مشاهده والتي صادف وتحدث خلالها عن الموت، وقد حاول طاقم العمل إسعافه لكنه سرعان ما فارق الحياة.ووصف الفنان اللبناني يوسف حداد اللحظات الأخيرة لجدوع، قائلا على حسابه في موقع "فيسبوك: "دقيقة صمت.. للممثل فوّاز الجدّوع.. الذي حوّل هذه الدقيقة إلى لحظات صراع مع الحياة ووجع لن ينتهي بموته المفاجئ المفجع أمام أعيننا وبين أيدينا".