هازارد, يحسم, مسألة, انتقاله, إلى, ريال, مدريد,

رد لاعب تشلسي، إيدن هازارد، على التقارير الصحفية، التي ذكرت ، أن النجم البلجيكي وافق على الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بعد محادثات أجراها مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن هازارد نفيه كل التقارير التي تربط اسمه بالنادي الملكي، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يركز حاليا على لقاء منتخب بلاده أمام قبرص، مساء الأحد.وسئل هازارد عن صحة التقارير، فابتسم وقال "هذه الأخبار غير صحيحة"، مضيفا "كل تركيزي حاليا منصب على مباراة بلجيكا وقبرص.. هذا كل ما أفكر فيه".وذكرت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن تشلسي وافق مضطرا على بيع هازارد للريال مقابل 112 مليون يورو، على اعتبار أن عقده سينتهي بعد سنة واحدة، مما يعني إمكانية انتقاله بشكل مجاني في حال رفض تجديد عقده.