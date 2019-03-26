خلت شركة أبل الأميركية عن إعادة العمل بتصميم هاتفها القديم آيفون إس إي iPhone SE، لكن يبدو أنها لم تتخل عن بيعه، بعدما ظهر الهاتف ذو الأربع بوصات للبيع على متاجر الشركة على الإنترنت.

وأعادت أبل بيع هذا الطراز من هواتفها بالألوان الفضي والذهبي والفضي الفضائي والذهبي الوردي، وبسعة تخزين تبلغ 32 غيغابايت، بأسعار تبدأ من 249 دولارًا فقط.وتضع أبل الهاتف القديم الجديد للبيع تحت بند "التصفية"، وتعد هذه الخطوة بمثابة "أخبار رائعة لأي شخص لا يريد إنفاق المزيد من الأموال على هواتف آيفون XR أو آيفون XS أو XS ماكس"، بحسب ما ذكر موقع Cult of Mac التقني.وكانت أبل أطلقت هاتف إس إي في مارس 2016 كجزء من الجيل التاسع من آيفون. وهذا النوع من الأجهزة مزود بشاشة ريتينا بقياس 4 بوصة، وشريحة معالجة A9، وتقنية البصمة، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مم.ومن حيث التصميم، فهو مطابق تقريبًا لآيفون 5 إس، أحد أعظم تصميمات آيفون في التاريخ، بحسب موقع Cult of Mac.وبالتأكيد، لن يكون متاحا بالجهاز العائد من الماضي الخاصتين الجديدتين لآيفون وهما تقنية التعرف على الوجه، والشاشات من الحافة إلى الحافة.