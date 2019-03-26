تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-26 14:55:24 موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس |  2019-03-26 14:55:27 روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له |  2019-03-26 13:55:33 صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء |  2019-03-26 14:15:33 "لا مدارس بعد اليوم".. زراعة عقل "غوغل" تلغي التعليم |  2019-03-26 14:15:21 أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق |  2019-03-26 13:34:32 نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما |  2019-03-26 13:00:37 حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار |  2019-03-26 13:00:50 أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد |  2019-03-26 11:22:12 طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع |  2019-03-26 11:30:41 عون : الأمة العربية تعيش يوما أسود بسبب قرار ترامب |  2019-03-26 11:30:31 نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة |  2019-03-26 11:30:42 بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا |  2019-03-26 10:18:03 لافروف: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك سافر للقانون الدولي |  2019-03-26 10:04:03 إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك |  2019-03-26 10:00:38 280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلت شركة أبل الأميركية عن إعادة العمل بتصميم هاتفها القديم آيفون إس إي iPhone SE، لكن يبدو أنها لم تتخل عن بيعه، بعدما ظهر الهاتف ذو الأربع بوصات للبيع على متاجر الشركة على الإنترنت.



وأعادت أبل بيع هذا الطراز من هواتفها بالألوان الفضي والذهبي والفضي الفضائي والذهبي الوردي، وبسعة تخزين تبلغ 32 غيغابايت، بأسعار تبدأ من 249 دولارًا فقط.


وتضع أبل الهاتف القديم الجديد للبيع تحت بند "التصفية"، وتعد هذه الخطوة بمثابة "أخبار رائعة لأي شخص لا يريد إنفاق المزيد من الأموال على هواتف آيفون XR أو آيفون XS أو XS ماكس"، بحسب ما ذكر موقع Cult of Mac التقني.


 وكانت أبل أطلقت هاتف إس إي في مارس 2016 كجزء من الجيل التاسع من  آيفون. وهذا النوع من الأجهزة مزود بشاشة ريتينا بقياس 4 بوصة، وشريحة معالجة A9، وتقنية البصمة، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مم.


ومن حيث التصميم، فهو مطابق تقريبًا لآيفون 5 إس، أحد أعظم تصميمات آيفون في التاريخ، بحسب موقع Cult of Mac.


وبالتأكيد، لن يكون متاحا بالجهاز العائد من الماضي الخاصتين الجديدتين لآيفون وهما تقنية التعرف على الوجه، والشاشات من الحافة إلى الحافة.




كلمات متعلقة

أبل, "تصفّي", هواتف, آيفون, بسعر, غير, مسبوق,

تابعونــا

أسد بحر ينقض على قرش مفترس والطيور تنتظر نصيبها أسد بحر ينقض على قرش مفترس والطيور تنتظر نصيبها 2019-03-26 | 14:55:20

شهدت سائحة من الولايات المتحدة الأمريكية هجوما سريعا جدا لأسد بحر على سمكة قرش...

أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد 2019-03-26 | 13:00:50

أعلن أحد المستشفيات الأمريكية عن قرب ولادة 9 ممرضات يعملن لديه، حملن تقريبا في نفس...

بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا 2019-03-26 | 11:30:42

أخطأ قائد طائرة ركاب، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، الاثنين، طريقه فهبط في...

الرجل المعجزة .. مات 21 دقيقة وعاد إنسانا آخر الرجل المعجزة .. مات 21 دقيقة وعاد إنسانا آخر 2019-03-26 | 10:00:10

أن ينال الإنسان فرصة للعودة إلى الحياة بعد الموت، بالتأكيد ستكون كأنها ولادة من...

راهب كيني يفوز بمليون $ كأفضل معلم في العالم! راهب كيني يفوز بمليون $ كأفضل معلم في العالم! 2019-03-26 | 08:23:18

شهدت مدينة دبي حفل الدورة الخامسة لجوائز "أفضل معلم في العالم"، والتي فاز بها...

السعودية "تحل غموض" انتحار طفل بسلك شاحن جواله السعودية "تحل غموض" انتحار طفل بسلك شاحن جواله 2019-03-25 | 15:50:25

كشفت النيابة السعودية اليوم الأحد أن طفلا ذا 11 عاما من عمره انتحر مؤخرا في إحدى...

مليار دولار للبحث عن الحياة على كوكب الزهرة مليار دولار للبحث عن الحياة على كوكب الزهرة 2019-03-25 | 14:50:34

تخصص المهمة الروسية الأمريكية المشتركة "Venera-D"، للبحث عن الحياة في غيوم...

ولدت من دون يدين.. وتعمل سائقة في "أوبر" ولدت من دون يدين.. وتعمل سائقة في "أوبر" 2019-03-25 | 13:15:12

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية قصة مثيرة لامرأة، تدعى جانيت براون، نجحت في التأقلم...

تكساس - كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة بشعة تكساس - كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة بشعة 2019-03-25 | 12:00:16

لقيت فتاة، تبلغ من العمر 33 عاما، مصرعها بطريقة بشعة على يد كلبيها، في مدينة...

هولندي سئم الحياة العادية.. فصنع "المستحيل" مع زوجته هولندي سئم الحياة العادية.. فصنع "المستحيل" مع زوجته 2019-03-25 | 10:31:36

قرر رجل هولندي أن يحدث انقلابا في حياته الروتينية في المدينة، وقرر مع زوجته...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالالمسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس تشييع جثمان رئيس مجلس كفر مندا مثواه الاخير طه عبد الحليم وفاة طه فوزي زيدان مرشح الرئاسة كفر مندا نعم للتسامح لا للعنف انتخابات احداث مفرقعات محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيداصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى lh[عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية دهس طفل طمرة اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com