تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-26 14:55:24 موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس |  2019-03-26 14:55:27 روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له |  2019-03-26 13:55:33 صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء |  2019-03-26 14:15:33 "لا مدارس بعد اليوم".. زراعة عقل "غوغل" تلغي التعليم |  2019-03-26 14:15:21 أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق |  2019-03-26 13:34:32 نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما |  2019-03-26 13:00:37 حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار |  2019-03-26 13:00:50 أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد |  2019-03-26 11:22:12 طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع |  2019-03-26 11:30:41 عون : الأمة العربية تعيش يوما أسود بسبب قرار ترامب |  2019-03-26 11:30:31 نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة |  2019-03-26 11:30:42 بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا |  2019-03-26 10:18:03 لافروف: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك سافر للقانون الدولي |  2019-03-26 10:04:03 إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك |  2019-03-26 10:00:38 280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته الأخيرة لواشنطن بـ"التاريخية"، مضيفا لقد "مرت 50 عاما حتى حصلنا على هذا الاعتراف" (سيادة إسرائيل على الجولان).

 
وقال نتنياهو قبل مغادرته واشنطن عائدا إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، :أعود الآن من زيارة تاريخية إلى واشنطن. اعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا على هضبة الجولان هو أمر ستذكره الأجيال".


وأضاف أن "هذا يشكل مبدأ مهما في الحياة الدولية – عندما تشن حروبا عدوانية تخسر فيها أراض فلا تأتي لاحقا وتطالب بإعادتها لك. هذه الأراضي تعود لنا ولدينا جذور تاريخية في هضبة الجولان وعندما تحفر هناك بالمعول تعثر على كنس يهودي فاخر نرممه الآن. عدنا إلى الجولان والجولان لنا بحق تاريخي وبموجب حقنا في الدفاع عن النفس، والرئيس ترامب اعترف بذلك".


تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترف أمس الاثنين بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.


وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل دولية رافضة لها، وأكدت تصريحات من العواصم العربية والغربية أن هذا القرار غير قانوني ولن يغير شيئا.




كلمات متعلقة

نتنياهو, واصفا, زيارته, لواشنطن, بالتاريخية:, حققت, ما, كنا, نسعى, إليه, منذ, 50, عاما,

تابعونــا

صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء 2019-03-26 | 13:55:33

عثرت الشرطة في لواء الساحل خلال تفتيش اجرته امس الاثنين في بلدة جسر الزرقاء على...

حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار 2019-03-26 | 13:00:37

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس ‏إن غزة ومقاومتها ستبقى عصية على الانكسار،...

طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع 2019-03-26 | 11:22:12

فجعت قرية طرعان ظهر اليوم الثلاثاء بوفاة الماسوف على شبابه أحمد ايمن ابو رحال 27...

نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة 2019-03-26 | 11:30:31

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رد إسرائيل على حركة "حماس" كان...

السفر في المواصلات العامة يوم الانتخابات سيكون مجانيا السفر في المواصلات العامة يوم الانتخابات سيكون مجانيا 2019-03-26 | 09:41:27

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن السفر في المواصلات العامة بين المدن سيكون...

جهود مصرية لتثبيت التهدئة.. التزام مقابل التزام جهود مصرية لتثبيت التهدئة.. التزام مقابل التزام 2019-03-26 | 09:35:59

واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف...

القاصد الرسولي ومطارنة اللاتين يعايدون على رئيس بلدية الناصرة بعيد البشارة القاصد الرسولي ومطارنة اللاتين يعايدون على رئيس بلدية الناصرة بعيد البشارة 2019-03-26 | 09:32:21

قام القاصد الرسولي يرافقه غبطة المطارنة والاساقفة ورجال الدين المسيحين بزيارة...

بحضور مكثف ومميز - الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا تنظم "مؤتمر رؤساء وممثلي الأحزاب " بحضور مكثف ومميز - الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا تنظم "مؤتمر رؤساء وممثلي الأحزاب " 2019-03-26 | 08:28:38

وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها وضيوفها، شهدت الكلية الأكاديمية العربية...

24 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 24 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-03-26 | 08:26:37

منذ بداية عام 2019 قُتل 77 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم في الأسبوع الماضي, 24 منهم من...

الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة 2019-03-26 | 05:33:40

اليوم الثلاثاء 2019/03/26: يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر منداتدفئة مدارس طمرة تغيب اطفال طلاب مدارس برد موجة الطقس اهالي فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة 20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات رنا جربان اول محامية في تاريخ جسر الرزقاء الشابة قرية الصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك مفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرقطمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75اصابتان حادث طرق على شارع التفافي الناصرة مقابل أبراج الناصرة شرطة اسعاف عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دوماقداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com