نتنياهو, واصفا, زيارته, لواشنطن, بالتاريخية:, حققت, ما, كنا, نسعى, إليه, منذ, 50, عاما,

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عثرت الشرطة في لواء الساحل خلال تفتيش اجرته امس الاثنين في بلدة جسر الزرقاء على...
قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن غزة ومقاومتها ستبقى عصية على الانكسار،...
فجعت قرية طرعان ظهر اليوم الثلاثاء بوفاة الماسوف على شبابه أحمد ايمن ابو رحال 27...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رد إسرائيل على حركة "حماس" كان...
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن السفر في المواصلات العامة بين المدن سيكون...
واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف...
قام القاصد الرسولي يرافقه غبطة المطارنة والاساقفة ورجال الدين المسيحين بزيارة...
وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها وضيوفها، شهدت الكلية الأكاديمية العربية...
منذ بداية عام 2019 قُتل 77 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم في الأسبوع الماضي, 24 منهم من...
اليوم الثلاثاء 2019/03/26: يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...