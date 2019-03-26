حماس:, غزة, ومقاومتها, عصية, على, الانكسار,

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس ‏إن غزة ومقاومتها ستبقى عصية على الانكسار، وستفرض إرادتها على المحتل في كل مرة، وستنتزع حقها بالعيش بحرية وكرامة، وستكسر الحصار عن نفسها.

وأضاف قاسم أن ‏المقاومة تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وستمارس هذا الحق والواجب في كل مرة يعتدي المحتل على شعبنا الفلسطيني.وبين أن ‏الأداء الموحد للمقاومة في مواجهة العدوان على غزة، يؤكد مرة أخرى أن وحدتنا في الميدان هي أحد عوامل صمود شعبنا وانتصار مقاومته.وأكد أن الالتفاف الشعبي حول المقاومة، يشكل الدرع الحامي، والسند والظهير لهذه المقاومة، وهي تواجه الاحتلال.