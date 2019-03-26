تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-26 14:55:24 موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس |  2019-03-26 14:55:27 روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له |  2019-03-26 13:55:33 صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء |  2019-03-26 14:15:33 "لا مدارس بعد اليوم".. زراعة عقل "غوغل" تلغي التعليم |  2019-03-26 14:15:21 أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق |  2019-03-26 13:34:32 نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما |  2019-03-26 13:00:37 حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار |  2019-03-26 13:00:50 أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد |  2019-03-26 11:22:12 طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع |  2019-03-26 11:30:41 عون : الأمة العربية تعيش يوما أسود بسبب قرار ترامب |  2019-03-26 11:30:31 نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة |  2019-03-26 11:30:42 بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا |  2019-03-26 10:18:03 لافروف: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك سافر للقانون الدولي |  2019-03-26 10:04:03 إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك |  2019-03-26 10:00:38 280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس ‏إن غزة ومقاومتها ستبقى عصية على الانكسار، وستفرض إرادتها على المحتل في كل مرة، وستنتزع حقها بالعيش بحرية وكرامة، وستكسر الحصار عن نفسها.



وأضاف قاسم أن ‏المقاومة تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وستمارس هذا الحق والواجب في كل مرة يعتدي المحتل على شعبنا الفلسطيني.


وبين أن ‏الأداء الموحد للمقاومة في مواجهة العدوان على غزة، يؤكد مرة أخرى أن وحدتنا في الميدان هي أحد عوامل صمود شعبنا وانتصار مقاومته.


وأكد أن الالتفاف الشعبي حول المقاومة، يشكل الدرع الحامي، والسند والظهير لهذه المقاومة، وهي تواجه الاحتلال.




كلمات متعلقة

حماس:, غزة, ومقاومتها, عصية, على, الانكسار,

تابعونــا

صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء 2019-03-26 | 13:55:33

عثرت الشرطة في لواء الساحل خلال تفتيش اجرته امس الاثنين في بلدة جسر الزرقاء على...

نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما 2019-03-26 | 13:34:32

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته الأخيرة لواشنطن...

طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع 2019-03-26 | 11:22:12

فجعت قرية طرعان ظهر اليوم الثلاثاء بوفاة الماسوف على شبابه أحمد ايمن ابو رحال 27...

نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة 2019-03-26 | 11:30:31

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رد إسرائيل على حركة "حماس" كان...

السفر في المواصلات العامة يوم الانتخابات سيكون مجانيا السفر في المواصلات العامة يوم الانتخابات سيكون مجانيا 2019-03-26 | 09:41:27

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن السفر في المواصلات العامة بين المدن سيكون...

جهود مصرية لتثبيت التهدئة.. التزام مقابل التزام جهود مصرية لتثبيت التهدئة.. التزام مقابل التزام 2019-03-26 | 09:35:59

واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف...

القاصد الرسولي ومطارنة اللاتين يعايدون على رئيس بلدية الناصرة بعيد البشارة القاصد الرسولي ومطارنة اللاتين يعايدون على رئيس بلدية الناصرة بعيد البشارة 2019-03-26 | 09:32:21

قام القاصد الرسولي يرافقه غبطة المطارنة والاساقفة ورجال الدين المسيحين بزيارة...

بحضور مكثف ومميز - الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا تنظم "مؤتمر رؤساء وممثلي الأحزاب " بحضور مكثف ومميز - الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا تنظم "مؤتمر رؤساء وممثلي الأحزاب " 2019-03-26 | 08:28:38

وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها وضيوفها، شهدت الكلية الأكاديمية العربية...

24 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 24 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-03-26 | 08:26:37

منذ بداية عام 2019 قُتل 77 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم في الأسبوع الماضي, 24 منهم من...

الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة 2019-03-26 | 05:33:40

اليوم الثلاثاء 2019/03/26: يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جابي قديس رئيس الجمعية الخيرية الرثوذكسية في يافا طعن قتل السجن الحكم المؤبد اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين كفر مندا جثة شابة 19 عاما حرش قرب البلدة حناتون العثور انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة ديما ميعاري الشيخ دونون الطالبة المانيا خالتها بالخطأ دخلت البلاد جواز سفر ضياء زبيدي محمد . قريناوي رومانيا طب طلاب جامعة حادث طرق مروع اللد رهط البروفيسور سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا اعتقال فتى قاصر مشتبه طعن الة حاده الرينة متوسطة اصابةجبل الشيخ فتح موقع تزلج استقبال الزائرين ثلوجالناصرة اضراب شبه تام المحلات فتحت ابوابها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com