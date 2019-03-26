زيدان, يحبط, تحركات, ليفربول.., ويتمسك, بأسينسيو,

بعد أن كثر الحديث في الفترة الماضية عن رحيل لاعب وسط فريق ريال مدريد، النجم الإسباني، ماركو أسينسيو، عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسم المدرب الفرنسي الجدل، وفقا لتقارير صحفية.

وكشفت صحيفة "الميرور" البريطانية أن مسؤولي ريال مدريد منفتحون على فكرة بيع اللاعب في الصيف المقبل، من أجل توفير سيولة مادية تساعد النادي على إبرام الصفقات الجديدة، التي يرغب زيدان في تدعيم الصفوف بها من أجل إعادة العملاق الملكي لمكانته من جديد.ومع عودة زيدان مؤخرا لتدريب الفريق في أعقاب إقالة سولاري، بعد التدهور الكبير في نتائج الفريق، عاد الحديث بقوة عن مصير أسينسيو.وأكدت الصحيفة البريطانية أن زيدان أغلق الباب تماما في وجه مغادرة نجم خط الوسط للفريق بعد عودته لتدريبه من جديد، ونقلت تصريحات له قال فيها: "لقد تحدثت إلى ماركو أسينسيو وأخبرته أنه سيكون أساسيا للفريق، وأريده هنا معنا".وارتبط اسم اللاعب (23 عاما) مؤخرا بفريق ليفربول الإنجليزي، الذي كشف عن رغبته في الحصول على توقيع النجم الإسباني في الانتقالات الصيفية الماضية، ولا يزال لديه أمل في الحصول على خدماته بعد انتهاء الموسم.وكان أسينسيو لاعبا في صفوف ريال مايوركا قبل أن يوقع مع ريال مدريد في صيف عام 2014، وبعدها تمت إعارته مرتين لناديه السابق ثم إسبانيول، وعلى الرغم من سنه الصغيرة، إلا أن اللاعب نجح في الفوز مع الفريق ببطولتين في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة زيدان.وخلال المباراة الأولى لريال مدريد تحت قيادة زيدان أمام سيلتا فيغو، الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الريال بثنائية نظيفة، لعب أسينسيو 90 دقيقة كاملة، وتألق بشكل لافت.تصوير - afp