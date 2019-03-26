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أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن أحد المستشفيات الأمريكية عن قرب ولادة 9 ممرضات يعملن لديه، حملن تقريبا في نفس الفترة.



وقال مركز ماين الطبي في مدينة بورتلاند، أكبر مدن ولاية أوريغون الأمريكية، أمس الاثنين، في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "هل سمعت عن طفرة المواليد لدينا؟ 9 من ممرضات المخاض والولادة (ثمانية في الصورة) من المقرر أن يلدن بين أبريل ويوليو، مبروك للجميع!".


وهذه ليست الحالة الأولى التي يقع تسجيلها في الولايات المتحدة، حيث عقدت إدارة مستشفى في ولاية أريزونا الأمريكية في أغسطس 2018 مؤتمرا صحفيا لـ16 ممرضة يعملن في قسم الرعاية المركزة حملن في آن واحد أيضا!.


وقالت الإدارة إن الحوامل يشكلن 10 بالمئة من طاقم الممرضات، وإنهن حملن دون تخطيط مسبق.




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