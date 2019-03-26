تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-26 14:55:24 موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس |  2019-03-26 14:55:27 روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له |  2019-03-26 13:55:33 صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء |  2019-03-26 14:15:33 "لا مدارس بعد اليوم".. زراعة عقل "غوغل" تلغي التعليم |  2019-03-26 14:15:21 أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق |  2019-03-26 13:34:32 نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما |  2019-03-26 13:00:37 حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار |  2019-03-26 13:00:50 أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد |  2019-03-26 11:22:12 طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع |  2019-03-26 11:30:41 عون : الأمة العربية تعيش يوما أسود بسبب قرار ترامب |  2019-03-26 11:30:31 نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة |  2019-03-26 11:30:42 بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا |  2019-03-26 10:18:03 لافروف: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك سافر للقانون الدولي |  2019-03-26 10:04:03 إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك |  2019-03-26 10:00:38 280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد |

الرئيسية | فن عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريهانا تشعل الإنترنت بـ "خطبتها" من ملياردير سعودي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أثارت المغنية العالمية، ريهانا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "علامة إعجاب" لها على مقطع فيديو انتشر سابقا، يتحدث عن خطبتها بحبيبها الملياردير السعودي، حسن جميل.


ويستعرض الفيديو المنشور في يوتيوب، حديث مورغان ستيوارت عن احتمالية خطوبة المغنية ريهانا وجميل وإنجابهما الأطفال.



وقالت ستيوارت: "أرى خطوبة وأرى أطفالا أيضا". وأشارت أيضا إلى أن الأمر "ليس في القريب العاجل، لأن ريهانا تريد بعض الوقت لنفسها، لكنني بالتأكيد أرى خطوبة ثم أطفالا بعد عامين".




وأكد متابعو النجمة ريهانا في تعليقاتهم على الفيديو أنه يدل على أنها تخطط للزواج والإنجاب من جميل.




كلمات متعلقة

ريهانا, تشعل, الإنترنت, بـ, "خطبتها", من, ملياردير, سعودي!,

تابعونــا

مغنية أمريكية - الله معك فلسطين ... الله يحب الصابرين. مغنية أمريكية - الله معك فلسطين ... الله يحب الصابرين. 2019-03-26 | 10:00:30

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة، ديلا مايلز، تضامنها مع فلسطين، ردًا على قرار...

كشف سرّ بين مايكل جاكسون وزوجته يعزز كل الاتهامات كشف سرّ بين مايكل جاكسون وزوجته يعزز كل الاتهامات 2019-03-17 | 17:40:52

كشف فيلم أميركي مثير، مؤخرا، أن نجم البوب العالمي، مايكل جاكسون، لم يكن يحب زوجته...

كيم كارداشيان تلغي زيارتها إلى إسرائيل كيم كارداشيان تلغي زيارتها إلى إسرائيل 2019-03-17 | 14:11:55

أعلنت، السبت، العلامة التجارية الإسرائيلية الخاصة بالنظارات الشمسية (كارولينا...

قبيل عيد الأم.. ابنة هيفاء توجه لها رسائل إنسانية قاسية قبيل عيد الأم.. ابنة هيفاء توجه لها رسائل إنسانية قاسية 2019-03-14 | 08:42:06

أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة جدل واسعة برسالة نشرتها...

الوداع الأخير لكارل لاغرفيلد الوداع الأخير لكارل لاغرفيلد 2019-03-05 | 22:07:36

جرى اليوم عرض أزياء شانيل لخريف وصيف 2019-2020 في باريس, حيث عرضت أخر مجموعة صممها...

وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري بطل بيفرلي هيلز 90210 وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري بطل بيفرلي هيلز 90210 2019-03-05 | 08:39:17

وافت المنية الممثل الأمريكي لوك بيري الذي اشتهر بأدائه دور ديلان ماكاي في المسلسل...

لأول مرة.. أغنية تتخطى 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب لأول مرة.. أغنية تتخطى 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب 2019-02-28 | 10:00:26

حققت أغنية شهيرة للنجم البورتوريكي، لويس فونسي، رقما قياسيا عالميا على موقع...

الملكة إليزابيث تعبر عن اعجابها بـ ميغان ماركل والسبب؟ الملكة إليزابيث تعبر عن اعجابها بـ ميغان ماركل والسبب؟ 2019-02-27 | 14:50:56

كشفت مجلة "فانتي فير" ان الملكة البريطانية إليزابيث معجبة بالنشاط الكبير لدوقة...

محقق أميركي يفضح حيلة مايكل جاكسون لـ "اصطياد الأطفال" محقق أميركي يفضح حيلة مايكل جاكسون لـ "اصطياد الأطفال" 2019-02-26 | 11:40:33

قال مخرج أميركي، إن محققا مخضرما أخبره بأن نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، كان...

رامي مالك.. طريق الأوسكار "يبدأ" من صعيد مصر رامي مالك.. طريق الأوسكار "يبدأ" من صعيد مصر 2019-02-25 | 12:04:34

لم يكن يدر في خلد سعيد مالك، والد رامي مالك، الذي ظفر بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عالقون معبر طابا انتظار ينتظرون منذ ساعات صباح اليوم الخميس فجر اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا عبير كوردوفا نصير الناصرة امريكا ترنيمة في غابة غناء فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام مصرع 3 اشخاص حادث طرق مروع شارع صفورية عيلوط شاب فتاتين محمد رحال الزرازير قرية قاسم اسدي الوالد الثاكل يوسف دير الاسد التعليم وزير التربية نقل ممتلكات سرقة اقتحام بقالة دكان طمرة مدينة سجائر شرطة تحقيق محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش نظرة للمقعد الخلفي سيارة تمنع وقوع كارثة طواقم الاسعاف حر أجواء خماسينية حسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل شقيب السلام اصابة شاب متوسطة خطيرة الشرطة تحقق الجنوب النقب اطلاق نار لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةسرقة ممتلكات تخريب مسجد مجهولون حي المحاجنة مدينة ام الفحم استنكار عارم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com