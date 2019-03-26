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طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت قرية طرعان ظهر اليوم الثلاثاء بوفاة الماسوف على شبابه أحمد ايمن ابو رحال 27 عاما متزوج واب لطفل , متأثرا بجراحه التي تعرض لها اثر حادث طرق مروع قبل اسبوع تقريبا قرب دالية الكرمل على مفرق الياكيم بعد انقلاب شاحنة كان يقودها .


وكان الشاب المرحوم نقل الى المستشفى مصابا بجراح حرجة وحاول الاطباء انقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه  اليوم الثلاثاء .

ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.




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