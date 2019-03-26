طرعان, تفجع, بوفاة, احمد, أيمن, ابو, رحال, 27, عاما, متأثرا, بجراحه, اثر, حادث, طرق, قرب, دالية, الكرمل, قبل, اسبوع,

فجعت قرية طرعان ظهر اليوم الثلاثاء بوفاة الماسوف على شبابه أحمد ايمن ابو رحال 27 عاما متزوج واب لطفل , متأثرا بجراحه التي تعرض لها اثر حادث طرق مروع قبل اسبوع تقريبا قرب دالية الكرمل على مفرق الياكيم بعد انقلاب شاحنة كان يقودها .

وكان الشاب المرحوم نقل الى المستشفى مصابا بجراح حرجة وحاول الاطباء انقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه اليوم الثلاثاء .ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.