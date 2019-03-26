عون, :, الأمة, العربية, تعيش, يوما, أسود, بسبب, قرار, ترامب,

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وقال عون أثناء لقائه مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، في موسكو إن الأمة العربية تعيش يوما أسود بسبب قرار ترامب حول اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، مضيفا أن هذه القرار يمس المصالح اللبنانية بشكل مباشر أيضا.وشدد على أنه "لا يحق لرئيس دولة أجنبية التصرف بأراضي الغير"، وأن قرار ترامب يتناقض مع القانون الدولي، محذرا من أن ذلك قد ينطوي على تصعيد حدة التوتر في المنطقة.ويقوم الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأول زيارة رسمية له إلى روسيا، وذلك بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري المحتل. وقد دان العديد من دول العالم هذا القرار.