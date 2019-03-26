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نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رد إسرائيل على حركة "حماس" كان قويا، مؤكدا أن تل أبيب لن تتردد في اجتياح قطاع غزة عند الحاجة.




وأضاف نتنياهو قبل مغادرته واشنطن متوجها إلى إسرائيل، "إني أركب هذه الطائرة وأعود بسرعة إلى إسرائيل مباشرة إلى مقر وزارة الدفاع. نتعامل مع الشؤون الأمنية".


وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قمنا برد قوي جدا جدا ويجب على حماس أن تعلم أننا لن نتردد في الدخول وفي اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة بغض النظر عن كل شيء وعن أي موعد ما عدا احتياجاتنا الأمنية".


تصوير - afp




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