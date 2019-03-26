بعد, أزمتها, الأخيرة, شيرين, عبدالوهاب, تتصدر, الصحف, العالمية,

اهتمت الصحف العالمية بأزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحاتها في الحفل الذي أحيته مؤخرًا في البحرين.

بعض الصحف العالمية تناولت تفاصيل الأزمة التي مرت بها شيرين وألقت الضوء على تكرار ذلك الموقف معها وقرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافها عن الغناء.صحيفة التليجراف الإنجليزية كتبت: «شيرين تكرر ما فعلته العام الماضي»، وألقت الضوء على ما فعلته شيرين في أزمة تصريحها عن مياه النيل ونوهت إلى الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري والتي يمكن أن تحبس بسببها.أما صحيفة واشنطن بوست الأميركية فكتب : «رغم اعتذارها مازالت عرضة للسجن»، ونوهت الصحيفة إلى أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر لم يقبل اعتذار شيرين عن تصريحاتها الأخيرة في البحرين وأن النقابة تسير في إجراءات التحقيق ضدها.مجلة نيويورك بوست، فتناولت الأزمة تحت عنوان: «مزحة جديدة لشيرين عبد الوهاب قد تودي بها للسجن»، ملقية الضوء على تصريحات شيرين التي تعتبرها «هزار» في كل مرة توقع بها في مأزق، مؤكدة أنها عادت مرة أخرى للمزاح في حفلاتها إلا أن هذه المرة قد تؤدي بها إلى دخول السجن.أما صحيفة الأسوشيتدبرس، فقد ألقت الضوء على الأزمة ساردة تفاصيل ما حصل من شيرين في حفلها بدولة البحرين وما تسببت فيه لنفسها من مشاكل، وتفاصيل الدعوى القضائية التي أقامها ضدها المحامي سمير صبري.