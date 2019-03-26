تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-26 14:55:24 موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس |  2019-03-26 14:55:27 روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له |  2019-03-26 13:55:33 صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء |  2019-03-26 14:15:33 "لا مدارس بعد اليوم".. زراعة عقل "غوغل" تلغي التعليم |  2019-03-26 14:15:21 أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق |  2019-03-26 13:34:32 نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما |  2019-03-26 13:00:37 حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار |  2019-03-26 13:00:50 أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد |  2019-03-26 11:22:12 طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع |  2019-03-26 11:30:41 عون : الأمة العربية تعيش يوما أسود بسبب قرار ترامب |  2019-03-26 11:30:31 نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة |  2019-03-26 11:30:42 بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا |  2019-03-26 10:18:03 لافروف: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك سافر للقانون الدولي |  2019-03-26 10:04:03 إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك |  2019-03-26 10:00:38 280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد أزمتها الأخيرة شيرين عبدالوهاب تتصدر الصحف العالمية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اهتمت الصحف العالمية بأزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحاتها في الحفل الذي أحيته مؤخرًا في البحرين.



بعض الصحف العالمية تناولت تفاصيل الأزمة التي مرت بها شيرين وألقت الضوء على تكرار ذلك الموقف معها وقرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافها عن الغناء.


صحيفة التليجراف الإنجليزية كتبت: «شيرين تكرر ما فعلته العام الماضي»، وألقت الضوء على ما فعلته شيرين في أزمة تصريحها عن مياه النيل ونوهت إلى الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري والتي يمكن أن تحبس بسببها.


أما صحيفة واشنطن بوست الأميركية فكتب : «رغم اعتذارها مازالت عرضة للسجن»، ونوهت الصحيفة إلى أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر لم يقبل اعتذار شيرين عن تصريحاتها الأخيرة في البحرين وأن النقابة تسير في إجراءات التحقيق ضدها.


مجلة نيويورك بوست، فتناولت الأزمة تحت عنوان: «مزحة جديدة لشيرين عبد الوهاب قد تودي بها للسجن»، ملقية الضوء على تصريحات شيرين التي تعتبرها «هزار» في كل مرة توقع بها في مأزق، مؤكدة أنها عادت مرة أخرى للمزاح في حفلاتها إلا أن هذه المرة قد تؤدي بها إلى دخول السجن.


أما صحيفة الأسوشيتدبرس، فقد ألقت الضوء على الأزمة ساردة تفاصيل ما حصل من شيرين في حفلها بدولة البحرين وما تسببت فيه لنفسها من مشاكل، وتفاصيل الدعوى القضائية التي أقامها ضدها المحامي سمير صبري.




كلمات متعلقة

بعد, أزمتها, الأخيرة, شيرين, عبدالوهاب, تتصدر, الصحف, العالمية,

تابعونــا

جيسي عبدو تكشف سبب لقائها محمد صلاح جيسي عبدو تكشف سبب لقائها محمد صلاح 2019-03-26 | 14:55:29

كشفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، حقيقة الصورة التي نشرت لها مع اللاعب محمد صلاح،...

فنان سوري يفارق الحياة خلال "مشهد الموت" فنان سوري يفارق الحياة خلال "مشهد الموت" 2019-03-26 | 14:15:28

توفي الفنان السوري المخضرم، فواز جدوع، وذلك خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل العربي...

إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك 2019-03-26 | 10:04:03

وصفت المطربة اللبنانية إليسا، رد أفيحاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،...

مايا دياب ترتدي فستان النجمة الأمريكية تايلور سويفت مايا دياب ترتدي فستان النجمة الأمريكية تايلور سويفت 2019-03-26 | 08:24:42

هرت النجمة اللبنانية مايا دياب في الحلقة الماضية من برنامج «هيك منغني» بفستان...

محمد عساف: "قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا" محمد عساف: "قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا" 2019-03-25 | 20:00:07

كشف الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​عن اخبار وأسرار عدة في حياته الفنية والشخصية...

غادة عادل تنضم لفيلم "ولاد رزق2" غادة عادل تنضم لفيلم "ولاد رزق2" 2019-03-25 | 14:50:59

كشف الممثل المصري أحمد عز عن إنضمام الممثلة المصرية ​غادة عادل​ لظهور كضيفة شرف...

إليسا : فلسطين تضيع ونحن متفرجون إليسا : فلسطين تضيع ونحن متفرجون 2019-03-25 | 13:15:25

بعد ان ازدادت التطورات بشأن القضية الفلسطينية مؤخرا، خرجت الفنانة اللبنانية...

كم بلغ ثمن تنورة أسيل عمران في عرض ديور ? كم بلغ ثمن تنورة أسيل عمران في عرض ديور ? 2019-03-25 | 12:00:53

أثناء مشاركتها في العرض الأول لـ "ديور" في الشرق الأوسط، ارتدت الفنانة ​أسيل...

شيرين عبد الوهاب توضح الحقيقة وتقول: "بلدي خط أحمر" شيرين عبد الوهاب توضح الحقيقة وتقول: "بلدي خط أحمر" 2019-03-25 | 10:39:49

وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة للجمهور ولزملائها الفنانين اوضحت...

التركي كيفانج يغسل عناء التصوير بنزهة رومانسية مع حبيبته التركي كيفانج يغسل عناء التصوير بنزهة رومانسية مع حبيبته 2019-03-25 | 09:03:00

أخذ النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أجازة سريعة من تصوير مسلسله...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضاءة شجرة الميلاد الناصرة الكاثوليك العين منطقة المجيد مخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6قنبلة ساجور يدوية القاء ساحة بيت سيارة اضرار دون اصابات الشرطة قرية مسيرة العيد كفر كنا الفطر المبارك مشاركة واسعة مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب ابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة سرقة ممتلكات تخريب مسجد مجهولون حي المحاجنة مدينة ام الفحم استنكار عارم جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية مصرع امرأة حادث طرق الفريديس رضيعة سيارة شاحنة اصابة اخرين أولجا اشقر كلوي نعيم انجيلي يافا وقفات احتجاجية اعتداء طالبات غاز مسيل دموع قرية جسر الزرقاء مداخل مدارس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com