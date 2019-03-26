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رونالدو يتحدث عن إصابته ويكشف فترة غيابه عن الملاعب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم على الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده ضد صربيا أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.



وأوضح رونالدو للصحفيين عقب المباراة أنه ليس قلقا من إصابته، قائلا: "أعرف جسدي وفي غضون أسبوعين سأكون جاهزا للعب مرة أخرى".


وأضاف قائد المنتخب البرتغالي: "بصدق أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد خلال المباراتين، ومباراة الليلة واحدة من المباريات التي لا تريد فيها الكرة دخول الشباك".


وتابع: "ركلة الجزاء؟ إذا كان لدينا تقنية VAR في كل البطولات الأخرى، لماذا ليست موجودة هنا؟، أي شخص يفهم في كرة القدم سيرى أن البرتغال تستحق الانتصار في المباراتين".


وتعرض رونالدو إلى الإصابة في فخذه الأيمن عندما حاول الانطلاق بسرعة في الدقيقة 28 في مباراة الأمس، قبل أن يشير إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله تاركا مكانه لجناح بنفيكا بيتزي في الدقيقة 31 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.


تصوير - afp




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