لافروف:, اعتراف, واشنطن, بسيادة, إسرائيل, على, الجولان, انتهاك, سافر, للقانون, الدولي,

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أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير حول قطاع غزة، داعية...
دان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف...
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات...
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إعلان الرئيس الأمريكي...
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف الرسمي بـ"السيادة الإسرائيلية" على...
دعت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم داعش في سوريا، الاثنين،...
خضع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري صباح اليوم الاثنين، لقسطرة القلب...
وصل إلى الهند الإثنين جثمانا إثنين من ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين...
قالت الحكومة البريطانية إنها لم تعترف بضم إسرائيل للجولان في 1981، وليس لديها نية...
ألغى الملك الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارته إلى رومانيا، ردا على إعلان...