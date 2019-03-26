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إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصفت المطربة اللبنانية إليسا، رد أفيحاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على تغريدتها بالوقاحة.



وقالت عبر حسابها على تويتر: "هيدي الوقاحة ما يينرد عليها إلا ببلوك، محتل وقح".


كانت إليسا قد كتبت: "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".


ورد عليها أدرعي: "نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم.. صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي خير دليل على عدوانية وبشعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف".


واحتفى الآلاف من رواد موقع تويتر بما كتبته الفنانة إليسا، وموقفها، وأعادوا نشر تغريداتها.




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