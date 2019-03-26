زيت, موجود, في, كل, منزل, قد, يسبب, أمراضا, خطيرة,

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وجدت دراسة جديدة أن تناول نصف بصلة في اليوم يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان...
كشف خبير في مجال الذكاء الصناعي إن زراعة عقل صناعي يمكن أن تحل محل التعليم، وتلغي...
قالت البروفيسورة الألمانية كلاوديا بفوهلر إن حكة الوحمة تستلزم استشارة الطبيب...
تعتبر الخضار والفواكه أساس الغذاء الصحي والسليم، غير أن كثيرين منا يرغبون في تجنب...
كشف تقرير مسرب عن خطر المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم الصناعية المعالجة...
يسارع كثير من الناس للتخلص من الموز إذا ما ظهرت عليه نقاط سوداء، لكن ما لا يعلمه...
اكتشف علماء جامعة بوفالو الأمريكية أن الأدوية المضادة للحموضة التي تقلل من إفراز...
بات محمد مجدي النجار استشاري أمراض الشرج والمستقيم، أول طبيب مصري يصبح مرجعا...
يحتوي الليمون على عناصر غذائية عدة، فبالإضافة إلى قدرته على تعزيز النمو البدني،...
يتخوف أغلب الناس من خطر الشيخوخة الذي يلاحقهم مع تقدمهم في العمر، لكنهم في...