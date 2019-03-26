مغنية أمريكية - الله معك فلسطين ... الله يحب الصابرين.

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة، ديلا مايلز، تضامنها مع فلسطين، ردًا على قرار الرئيس، دونالد ترامب، الإثنين، الاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان السوري المحتل، وقصف إسرائيل قطاع غزة.

وقالت، ميلز، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستغرام": "من يعلم كم من الأطفال سينفصلون عن عوائلهم بسبب هذا القرار الأمريكي الجائر والمخجل؟".وأضافت: "لا شك بأن المالك الوحيد والحقيقي لمرتفعات الجولان هو الله. الله معك فلسطين... الله يحب الصابرين. الآن وقت الصبر من أجل فلسطين. قلبي ينبض مع فلسطين".تجدر الإشارة أن المغنية الأمريكية الشهيرة غنّت إلى جانب العديد من الفنانين العالميين، ومنهم الراحل "مايكل جاكسون"؛ وأعلنت اعتناقها الدين الإسلامي خلال زيارة إلى تركيا مؤخرًا.