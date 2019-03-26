السفر, في, المواصلات, العامة, يوم, الانتخابات, سيكون, مجانيا,

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عثرت الشرطة في لواء الساحل خلال تفتيش اجرته امس الاثنين في بلدة جسر الزرقاء على...
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته الأخيرة لواشنطن...
قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن غزة ومقاومتها ستبقى عصية على الانكسار،...
فجعت قرية طرعان ظهر اليوم الثلاثاء بوفاة الماسوف على شبابه أحمد ايمن ابو رحال 27...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رد إسرائيل على حركة "حماس" كان...
واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف...
قام القاصد الرسولي يرافقه غبطة المطارنة والاساقفة ورجال الدين المسيحين بزيارة...
وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها وضيوفها، شهدت الكلية الأكاديمية العربية...
منذ بداية عام 2019 قُتل 77 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم في الأسبوع الماضي, 24 منهم من...
اليوم الثلاثاء 2019/03/26: يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...