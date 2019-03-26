السفر, في, المواصلات, العامة, يوم, الانتخابات, سيكون, مجانيا,

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن السفر في المواصلات العامة بين المدن سيكون مجانا منذ الساعة الثامنة مساءً في الثامن من الشهر المقبل – عشية يوم الانتخابات – وحتى انتهاء خدمة هذه المواصلات في يوم الانتخابات نفسه.

وتبلغ تكلفة ذلك حوالي ثلاثة ملايين شيكل، تموَّل من ميزانية اللجنة.الصورة توضيحية