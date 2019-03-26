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السفر في المواصلات العامة يوم الانتخابات سيكون مجانيا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن السفر في المواصلات العامة بين المدن سيكون مجانا منذ الساعة الثامنة مساءً في الثامن من الشهر المقبل – عشية يوم الانتخابات – وحتى انتهاء خدمة هذه المواصلات في يوم الانتخابات نفسه. 



وتبلغ تكلفة ذلك حوالي ثلاثة ملايين شيكل، تموَّل من ميزانية اللجنة.



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