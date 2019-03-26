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جهود مصرية لتثبيت التهدئة.. التزام مقابل التزام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف التصعيد ضد قطاع غزة.



وعلمت معا ان الفصائل أبدت موافقتها على الالتزام بالتهدئة رابطة موقفها بالتزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف غاراته على القطاع.


وقال مراسل وكالة معا إنه منذ الساعة السادسة صباحا توقفت الغارات الحربية بعد قصف الطائرات لاهداف جنوب غرب مدينة غزة، فيما لم تطلق المقاومة اية صواريخ جديدة بعد هذه الساعة.

من جانبه، اكد مصدر في غرفة العمليات المشتركة ان الفصائل ملتزمة بالتهدئة طالما التزم الاحتلال بها وأن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات.

تصوير - afp




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