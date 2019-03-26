القاصد, الرسولي, ومطارنة, اللاتين, يعايدون, على, رئيس, بلدية, الناصرة, بعيد, البشارة,

قام القاصد الرسولي يرافقه غبطة المطارنة والاساقفة ورجال الدين المسيحين بزيارة الى بلدية الناصرة يوم 2019/3/25 يوم عيد البشارة بهدف المعايدة على رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام الذي كان قد دعا اعضاء البلدية وعدد من الوجهاء لاستقبال الضيوف في يوم عيد البشارة"عيد الناصرة" .هذه الزيارة التقليدية تأتي بهدف تأكيد العلاقة الأخوية بين أبناء المدينة جميعهم في مناسبة عزيزة وغالية تتميز بها الناصرة عن غيرها من بلدان العالم.في كلمته باستقبال الضيوف أكدّ رئيس البلدية السيد علي سلام عن سعادته البالغة بعيد البشارة كونه يجمع أبناء المدينة جميعا حيث أن المناسبة الكريمة جاء ذكرها في الكتب السماوية وهو يوم يعتز به النصراويين من جميع الأطياف والأحياء..........مؤكداً أن الناصرة ستبقى المدينة الطيبة الأصيلة التي يتسابق أبنائها على بث المحبة والوحدة والسلام وحسن التعايش فيما بينهم.وقدم رئيس البلدية شرحاً مفصلاً عن انجازته للمدينة في الخمس سنوات الماضيه وقدم تقريراً مفصلاً عن المشاريع التي تحت االتنفيذ والاخرى التي يخطط لها للخمس سنوات القادمه.القاصد الرسولي بدوره قدّم التهاني للمدينة ورئيسها في عيد البشارة وقيم الشرح الذي وافاه به رئيس البلدية بأنه بحاجة لعشرات السنين ولكنه يشعر أن رئيس بلدية ناجح ومؤمن بعمله قد يحقق ذلك بمدة أقصر وأنه من الذين يشعرون بالراحة بالتعامل مع بلدية الناصرة وأنه زار البلدية مراراً وفي كل مرة يخرج بانطباع الغبطة والسرور والارتياح.رئيس البلدية فتح المجال للمدخلات حيث شارك بها المطارنة ورجال الدين ونواب الرئيس وأعضاء البلدية والضيوف حيث قدموا التهاني والتبريكات بعيد البشارة عيد الناصرة.