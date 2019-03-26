تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-26 09:35:59 جهود مصرية لتثبيت التهدئة.. التزام مقابل التزام |  2019-03-26 09:32:21 القاصد الرسولي ومطارنة اللاتين يعايدون على رئيس بلدية الناصرة بعيد البشارة |  2019-03-26 08:28:38 بحضور مكثف ومميز - الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا تنظم "مؤتمر رؤساء وممثلي الأحزاب " |  2019-03-26 08:26:37 24 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-03-26 08:23:18 راهب كيني يفوز بمليون $ كأفضل معلم في العالم! |  2019-03-26 05:37:24 أبو الغيظ: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان باطل شكلاً وموضوعاً |  2019-03-26 05:33:40 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة |  2019-03-26 05:31:02 ترامب يوّقع الاعتراف بسيادة "اسرائيل" على الجولان السوري |  2019-03-26 05:29:24 هدنة هشة في غزة وتسجيل خروق بين حماس وإسرائيل |  2019-03-25 17:56:28 الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ردا على الصاروخ |  2019-03-25 17:30:08 الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني |  2019-03-25 17:24:07 سوريا.. دعوة لإنشاء محكمة دولية تتولى "جرائم داعش" |  2019-03-25 14:51:50 رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى جامعة النجاح في نابلس |  2019-03-25 15:50:21 الحريري يجري عملية "قسطرة قلب" في باريس |  2019-03-25 15:50:31 بدء إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى لبلادهم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القاصد الرسولي ومطارنة اللاتين يعايدون على رئيس بلدية الناصرة بعيد البشارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




قام القاصد الرسولي يرافقه غبطة المطارنة والاساقفة ورجال الدين المسيحين بزيارة الى بلدية الناصرة يوم 2019/3/25 يوم عيد البشارة بهدف المعايدة على رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام الذي كان قد دعا اعضاء البلدية وعدد من الوجهاء لاستقبال الضيوف في يوم عيد البشارة"عيد الناصرة" .


هذه الزيارة التقليدية تأتي بهدف تأكيد العلاقة الأخوية بين أبناء المدينة جميعهم في مناسبة عزيزة وغالية تتميز بها الناصرة عن غيرها من بلدان العالم.


في كلمته باستقبال الضيوف أكدّ رئيس البلدية السيد علي سلام عن سعادته البالغة بعيد البشارة كونه يجمع أبناء المدينة جميعا حيث أن المناسبة الكريمة جاء ذكرها في الكتب السماوية وهو يوم يعتز به النصراويين من جميع الأطياف والأحياء..........


مؤكداً أن الناصرة ستبقى المدينة الطيبة الأصيلة التي يتسابق أبنائها على بث المحبة والوحدة والسلام وحسن التعايش فيما بينهم.


وقدم رئيس البلدية شرحاً مفصلاً عن انجازته للمدينة في الخمس سنوات الماضيه وقدم تقريراً مفصلاً عن المشاريع التي تحت االتنفيذ والاخرى التي يخطط لها للخمس سنوات القادمه.


القاصد الرسولي بدوره قدّم التهاني للمدينة ورئيسها في عيد البشارة وقيم الشرح الذي وافاه به رئيس البلدية بأنه بحاجة لعشرات السنين ولكنه يشعر أن رئيس بلدية ناجح ومؤمن بعمله قد يحقق ذلك بمدة أقصر وأنه من الذين يشعرون بالراحة بالتعامل مع بلدية الناصرة وأنه زار البلدية مراراً وفي كل مرة يخرج بانطباع الغبطة والسرور والارتياح.


رئيس البلدية فتح المجال للمدخلات حيث شارك بها المطارنة ورجال الدين ونواب الرئيس وأعضاء البلدية والضيوف حيث قدموا التهاني والتبريكات بعيد البشارة عيد الناصرة.  




كلمات متعلقة

القاصد, الرسولي, ومطارنة, اللاتين, يعايدون, على, رئيس, بلدية, الناصرة, بعيد, البشارة,

تابعونــا

جهود مصرية لتثبيت التهدئة.. التزام مقابل التزام جهود مصرية لتثبيت التهدئة.. التزام مقابل التزام 2019-03-26 | 09:35:59

واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف...

بحضور مكثف ومميز - الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا تنظم "مؤتمر رؤساء وممثلي الأحزاب " بحضور مكثف ومميز - الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا تنظم "مؤتمر رؤساء وممثلي الأحزاب " 2019-03-26 | 08:28:38

وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها وضيوفها، شهدت الكلية الأكاديمية العربية...

24 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 24 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-03-26 | 08:26:37

منذ بداية عام 2019 قُتل 77 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم في الأسبوع الماضي, 24 منهم من...

الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة 2019-03-26 | 05:33:40

اليوم الثلاثاء 2019/03/26: يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...

هدنة هشة في غزة وتسجيل خروق بين حماس وإسرائيل هدنة هشة في غزة وتسجيل خروق بين حماس وإسرائيل 2019-03-26 | 05:29:24

تم تسجيل خرقين إسرائيليين للهدنة في قطاع غزة والتي بدأ سريانها قبل ساعات فيما...

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ردا على الصاروخ الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ردا على الصاروخ 2019-03-25 | 17:56:28

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئه بشن غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على...

الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني 2019-03-25 | 17:30:08

بالتعاون بين القنصلية الفخرية الاسبانية في حيفا والشمال وبلدية الناصرة برئيسها...

رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى جامعة النجاح في نابلس رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى جامعة النجاح في نابلس 2019-03-25 | 14:51:50

تعلن إدارة مستشفى جامعة النجاح الوطنية أنها قامت بتكليف الدكتور رياض عامر...

حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب 2019-03-25 | 14:50:18

نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين...

اعلان مناطق عسكرية مغلقة في "غلاف غزة" ودفع تعزيزات للحدود اعلان مناطق عسكرية مغلقة في "غلاف غزة" ودفع تعزيزات للحدود 2019-03-25 | 14:50:48

اعلنت قوات في الجيش الاسرائيلي اغلاق عدة مناطق واعلانها عسكرية مغلقة في منطقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام ام الفحم اعتقال شبان القاء حجارة زجاجات حارقة الشرطة حملة مواجهات مشتبهون غضب كفر كنا حالة حريق مخبز تأخر الاطفائية وصول مكان الحريق اهالي بلدة اضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎اصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد تاليا تولين اول مواليد تؤأمين شفاعمرو مستشفى العائلة المقدسة بسمة طبعون خنزير تعليق الاهالي غضبهم غضب استياء عارم الشرطة تحقق تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات عبوة حريق شارع صلاح الدين القدس محكمة الصلح الشرطة مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة سخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com