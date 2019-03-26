القاصد, الرسولي, ومطارنة, اللاتين, يعايدون, على, رئيس, بلدية, الناصرة, بعيد, البشارة,

كلمات متعلقةالقاصد, الرسولي, ومطارنة, اللاتين, يعايدون, على, رئيس, بلدية, الناصرة, بعيد, البشارة,
واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف...
وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها وضيوفها، شهدت الكلية الأكاديمية العربية...
منذ بداية عام 2019 قُتل 77 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم في الأسبوع الماضي, 24 منهم من...
اليوم الثلاثاء 2019/03/26: يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...
تم تسجيل خرقين إسرائيليين للهدنة في قطاع غزة والتي بدأ سريانها قبل ساعات فيما...
أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئه بشن غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على...
بالتعاون بين القنصلية الفخرية الاسبانية في حيفا والشمال وبلدية الناصرة برئيسها...
تعلن إدارة مستشفى جامعة النجاح الوطنية أنها قامت بتكليف الدكتور رياض عامر...
نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين...
اعلنت قوات في الجيش الاسرائيلي اغلاق عدة مناطق واعلانها عسكرية مغلقة في منطقة...