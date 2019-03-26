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إسرائيل تقصف مقرا تابعا لحركة "حماس" في حي الصبرة بغزة
2019-03-26 08:33:29
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إسرائيل تقصف مقرا تابعا لحركة "حماس" في حي الصبرة بغزة
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