24, قتيلا, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

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واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف...
قام القاصد الرسولي يرافقه غبطة المطارنة والاساقفة ورجال الدين المسيحين بزيارة...
وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها وضيوفها، شهدت الكلية الأكاديمية العربية...
اليوم الثلاثاء 2019/03/26: يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع...
تم تسجيل خرقين إسرائيليين للهدنة في قطاع غزة والتي بدأ سريانها قبل ساعات فيما...
أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئه بشن غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على...
بالتعاون بين القنصلية الفخرية الاسبانية في حيفا والشمال وبلدية الناصرة برئيسها...
تعلن إدارة مستشفى جامعة النجاح الوطنية أنها قامت بتكليف الدكتور رياض عامر...
نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين...
اعلنت قوات في الجيش الاسرائيلي اغلاق عدة مناطق واعلانها عسكرية مغلقة في منطقة...