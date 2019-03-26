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24 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019



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منذ بداية عام 2019 قُتل 77 شخصًا في حوادث الطرق, خمسة منهم في الأسبوع الماضي, 24 منهم من المجتمع العربي. في نفس الفترة من العام الماضي قُتل 18 شخصًا من المجتمع العربي , أي بزيادة 33٪ في عدد القتلى في المجتمع العربي.



بيانات حول الاصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:


     ● منذ بداية العام قُتل خمسة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق , أحدهم قتل الأسبوع الماضي.


·         مقتل سبعة شباب من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


·         مقتل مسن واحد من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.


·         مقتل ستة أشخاص من المارة هم من المجتمع العربي.


·         عشرة من القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقين.


·         منذ بداية عام 2019 هناك 40 سائقًا من المجتمع العربي متورطون في حوادث طرق قاتلة (أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل).


·         مقتل ثلاثة أشخاص من راكبي الدراجات من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.




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