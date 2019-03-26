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مايا دياب ترتدي فستان النجمة الأمريكية تايلور سويفت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هرت النجمة اللبنانية مايا دياب في الحلقة الماضية من برنامج «هيك منغني» بفستان براق قصير جداً، وهي الطلّة التي جعلتها حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بعد ساعات على انتهاء الحلقة.



فبالإضافة لجرأة طلّة مايا، سبق وظهرت الفنانة الأمريكية تايلور سويفت بنفس الفستان في حفل حفل جوائز الموسيقى الأمريكية، وفي الوقت الذي نسقت تايلور مع الفستان حذاء براق لأعلى الفخذ، اختارت مايا حذاء برق ذو كعب عالي.. فمنّ كانت أجمل بهذه الإطلالة؟.


يُذكر أن مايا دياب سبق وقدمت خمسة مواسم من برنامج «هيك منغني» في الفترة من 2011 إلى 2014، قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا دياب لتقديمه.


من ناحية أخرى، احتفلت مايا مؤخراً بإطلاق أغنية جديدة بعنوان «يصفوا حكي» من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن، في الوقت الذي تجهز فيه لإطلاق أغنية مصرية شعبية جديدة تتعاون فيها مع الملحن المصري عصام كاريكا.




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