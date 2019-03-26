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راهب كيني يفوز بمليون $ كأفضل معلم في العالم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت مدينة دبي حفل الدورة الخامسة لجوائز "أفضل معلم في العالم"، والتي فاز بها الراهب، بيتر تابيشي، من كينيا.



وذكر المكتب الإعلام الحكومي لدبي، أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كرّم المعلم بيتر تابيشي الفائز بجائزة "فاركي" في دورتها الخامسة، والبالغة مليون دولار كأفضل معلم في العالم.


ويدرس المعلم تابيشي في مدرسة ريفية ثانوية ويبلغ من العمر 36 عاما. كما أكد منظمو المسابقة أن المدرسة فيها كمبيوتر واحد، ويبلغ متوسط عدد الطلاب لدى كل معلم في هذه المدرسة 58 طالبا.


ويعرف المعلم تابيشي في وطنه بأنه يتبرع بمعظم راتبه لمساعدة الأسر الفقيرة. وتعود فكرة مكافأة المعلمين، لمساهماتهم الفعالة في مهنتم، لرجل الأعمال الهندي، ساني فيركيلو، صاحب ومؤسس أكبر شبكة مدارس ورياض أطفال خاصة في الشرق الأوسط.


وترشح للجائزة لهذا العام 10 آلاف معلم من 179 دولة. وتمنح هذه الجائزة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.




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