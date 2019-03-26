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تقرير يكشف ارتباط اللحوم المعالجة بالسرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير مسرب عن خطر المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم الصناعية المعالجة وارتباطها الوثيق بالسرطان.



وتحتوي العديد من اللحوم الموجودة على رفوف متاجر السوبر ماركت على النتريت، وهي مادة حافظة قوية من المفترض أن تقتل بكتيريا "بوتولينوم"، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.


ومع ذلك، كشفت الدراسة التي أجراها مركز الاستشارات العلمية "Campden"، لصالح جمعية معالجة اللحوم البريطانية، أن النتريت لا يهاجم هذه البكتيريا.


وتقوم بعض العلامات التجارية بإنتاج لحم الخنزير المقدد والنقانق، باستخدام عمليات المعالجة التقليدية دون الحاجة إلى المواد الكيميائية المثيرة للجدل.


ولكن شركات الأغذية الأخرى تستخدم النتريت، الذي يحافظ على اللون الوردي للحوم، ما يجذب حجما أكبر من المستهلكين.


وتجدر الإشارة إلى أن دراسة أجريت عام 2015 بدعم من منظمة الصحة العالمية، وجدت و"لأول مرة" أن اللحوم المعالجة بالنتريت ترتبط بالسرطان.




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