والدة, صلاح, تعلق, على, صورة, فتاة, في, أحضان, الفرعون,

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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي يتواجد...
لا يزال يوفنتوس، يواصل البحث عن التعاقد مع ظهير أيسر، خلال فترة الانتقالات...
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يصر على...
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن انتقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان...
اكتمل أمس الأحد عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر...
أفسد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مخطط كريستيانو رونالدو،...
استغل النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فترة توقف...
رصدت الصحافة البريطانية أسرع سبعة لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بإصابة ليونيل ميسي، نجم...