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أبو الغيظ: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان باطل شكلاً وموضوعاً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إعلان الرئيس الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على ⁧الجولان⁩، مؤكداً أنه إعلان باطلٌ شكلاً وموضوعاً ويعكس خروجا على القانون الدولي كما يخصم من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.



وأضاف ⁧أبوالغيط⁩ في بيان صحفي أن هذا الإعلان لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئاً.


و أشار إلى أن الجولان أرضٌ سورية محتلة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى.


وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقفٌ يحظى باجماع عربي واضح وكامل.




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