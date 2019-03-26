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الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة



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اليوم الثلاثاء 2019/03/26: يكون الجو غائما جزئياَ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى   معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



الاربعاء 2019/03/27: يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية الى غربية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .


الخميس 2019/03/28: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله امطار محلية خفيفة متفرقة على مختلف المناطق ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:




1- تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.


2- شدة سرعة الرياح 3- تدني مدى الرؤيا الافقية.4- التزحلق على الطرقات.




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