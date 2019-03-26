كلمات متعلقةترامب, يوّقع, الاعتراف, بسيادة, "اسرائيل", على, الجولان, السوري,
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إعلان الرئيس الأمريكي...
دعت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم داعش في سوريا، الاثنين،...
خضع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري صباح اليوم الاثنين، لقسطرة القلب...
وصل إلى الهند الإثنين جثمانا إثنين من ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين...
قالت الحكومة البريطانية إنها لم تعترف بضم إسرائيل للجولان في 1981، وليس لديها نية...
ألغى الملك الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارته إلى رومانيا، ردا على إعلان...
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، رومانيا وهندوراس،...
كشفت مصادر قضائية في نيوزيلندا، الأحد، أن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في...
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار انطلاق الحراك البحري...
وقع آلاف على عريضتين إلكترونيتين للمطالبة بمنح جائزة نوبل للسلام إلى رئيسة وزراء...