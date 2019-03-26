وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف الرسمي بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري خلال استقباله بنيامين نتنياهو قائلاً إن"أي اتفاق سلام في المستقبل ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار قوة سوريا وإيران وحزب الله".

من جهته، قال نتنياهو إن "إسرائيل" سترد بقوة على الصاروخ الذي أطلق على شمال "تل أبيب".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنّه "حان الوقت لاعتراف أميركا الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، التي تُمثّل كما قال"أهمية استراتيجية حساسة لأمن إسرائيل والاستقرار الإقليمي"، بحسب تعبيره.في المقابل، أكدت الخارجية السورية أن استعادة الجولان حق أبدي لن يخضع للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم، مشيرة إلى أن الشعب السوري أكثر عزيمة وتصميماً وإصراراً على تحرير هذه "البقعة الغالية" من ترابه بكل الوسائل المتاحة.