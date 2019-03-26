هدنة, هشة, في, غزة, وتسجيل, خروق, بين, حماس, وإسرائيل,

تم تسجيل خرقين إسرائيليين للهدنة في قطاع غزة والتي بدأ سريانها قبل ساعات فيما أُطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات جنوبي إسرائيل.

وجاء الإعلان عن الهدنة بعد ساعات من القصف الإسرائيلي على القطاع عبر تنفيذ غارات جوية باستخدام مروحيات وطائرات مسيرة.وشمل القصف تدمير مكتب رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية بالكامل. كما استهدفت غارة إسرائيلية بعدة صواريخ مبنى لجهاز الأمن الداخلي التابع لحماس غربي مدينة غزة.وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مكاتب الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس في حي الرمال واستهدف القصف كذلك عدة مواقع لحماس في غزة، بينها ما قال إنه مقر سري لحماس.