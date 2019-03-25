الجيش, الإسرائيلي, يشن, غارات, على, غزة, ردا, على, الصاروخ,

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئه بشن غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق منه على تل أبيب في وقت سابق من اليوم.

تابعونــا

الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني 2019-03-25 | 17:30:08 بالتعاون بين القنصلية الفخرية الاسبانية في حيفا والشمال وبلدية الناصرة برئيسها...

رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى جامعة النجاح في نابلس 2019-03-25 | 14:51:50 تعلن إدارة مستشفى جامعة النجاح الوطنية أنها قامت بتكليف الدكتور رياض عامر...

حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب 2019-03-25 | 14:50:18 نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين...

اعلان مناطق عسكرية مغلقة في "غلاف غزة" ودفع تعزيزات للحدود 2019-03-25 | 14:50:48 اعلنت قوات في الجيش الاسرائيلي اغلاق عدة مناطق واعلانها عسكرية مغلقة في منطقة...

الشرطة تحذر من المنخفض والسيول خاصة في الجنوب 2019-03-25 | 13:13:48 في أعقاب المنخفض الجوي التي تشهده الدولة والمصحوب بأمطار غزيرة، عواصف رعدية...

صور - مطاردة بوليسية واطلاق نار في الهواء واعتقال شابين من العفولة ودبورية بشبهة تجارة المخدرات 2019-03-25 | 12:00:32 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: بالأمس، مع نهاية...

ترقب في غزة - واسرائيل تبدأ بتحريك قواتها باتجاه الحدود 2019-03-25 | 10:44:48 تسود حالة من التوتر مناطق قطاع غزة وسط مخاوف من قيام اسرائيل بشن هجوم على القطاع...

إقالة جراح القلب الأشهر في البلاد .. الحاج: سأعود إلى بريطانيا 2019-03-25 | 10:29:12 أقالت إدارة جامعة النجاح البرفسور سليم الحاج يحيى من منصبه كمدير لمشفى النجاح...

الدبور النصراوي مؤنس يلسع النمسا مع منتخب اسرائيل 2019-03-25 | 09:52:18 تغلب منتخب إسرائيل على منتخب النمسا ب 4 أهداف مقابل 2 وذلك خلال مباراة جرت على ستاد...