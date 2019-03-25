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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على غزة ردا على الصاروخ



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أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئه بشن غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق منه على تل أبيب في وقت سابق من اليوم.





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