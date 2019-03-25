الجيش, الإسرائيلي, يشن, غارات, على, غزة, ردا, على, الصاروخ,

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بالتعاون بين القنصلية الفخرية الاسبانية في حيفا والشمال وبلدية الناصرة برئيسها...
تعلن إدارة مستشفى جامعة النجاح الوطنية أنها قامت بتكليف الدكتور رياض عامر...
نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين...
اعلنت قوات في الجيش الاسرائيلي اغلاق عدة مناطق واعلانها عسكرية مغلقة في منطقة...
في أعقاب المنخفض الجوي التي تشهده الدولة والمصحوب بأمطار غزيرة، عواصف رعدية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: بالأمس، مع نهاية...
تسود حالة من التوتر مناطق قطاع غزة وسط مخاوف من قيام اسرائيل بشن هجوم على القطاع...
أقالت إدارة جامعة النجاح البرفسور سليم الحاج يحيى من منصبه كمدير لمشفى النجاح...
تغلب منتخب إسرائيل على منتخب النمسا ب 4 أهداف مقابل 2 وذلك خلال مباراة جرت على ستاد...
يبدأ فجر يوم الجمعة الموافق 29.03.2019 العمل بالتوقيت الصيفي حيث سيتم تحريك عقارب...