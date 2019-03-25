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الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بالتعاون بين القنصلية الفخرية الاسبانية في حيفا والشمال وبلدية الناصرة برئيسها السيد علي سلام، تم مساء اليوم الاثنين تكريم لاعب كرة القدم العالمي مؤنس دبور، ابن مدينة الناصرة، وذلك بمناسبة انضمامه لفريق اشبيلية الاسباني، ابتداء من الموسم الكروي المقبل لمدة 4 اعوام.



اقيم الحفل في قاعة الاجتماعات في بلدية الناصرة، بحضور اللاعب مؤنس دبور ورئيس بلدية الناصرة علي سلّام، والسفير الاسباني في دولة إسرائيل منويل غوميس - أتشيبو وقنصل اسبانيا الفخري في حيفا والشمال وديع أبو نصار.




 يشار الى ان دبور سجل امس الهدف الرابع لمنتخب اسرائيل امام النمسا ضمن تصفيات بطولة امم اوروبا يورو 2020 .





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