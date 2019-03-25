يسارع كثير من الناس للتخلص من الموز إذا ما ظهرت عليه نقاط سوداء، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن هذه ليست علامات على عدم صلاحية الفاكهة، بل هي مؤشر على أنها أصبحت ناضجة بما فيه الكفاية للأكل.

وقالت دراسة نشرتها جامعة كورنيل في الولايات المتحدة إن قيمة المواد الغذائية في الموز لا تتغير بظهور بقع سوداء على قشره، أو تحول الثمرة من الداخل إلى مادة لزجة، بحسب موقع "بلود سكاي".والموز فاكهة غنية بالبوتاسيوم والمنغنيز والألياف والنحاس وفيتامين C وفيتامين B6 والبيوتين، قد تساعد في الوقاية من السرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز الهضمي.ويتغير لون الموز بسبب تغير الكربوهيدرات المعقدة فيها، وتحولها إلى سكريات بسيطة. لكن يبقى محتوى السعرات الحرارية على حاله، وكذلك الفيتامينات وفيتامين C وحمض الفوليك والثيامين.