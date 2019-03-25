دعت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم داعش في سوريا، الاثنين، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة المتشددين المتهمين بارتكاب جرائم.

وذكرت القوات في بيان: "ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي داعش في شمال شرق سوريا"، مشيرة إلى أن المتشددين يجب أن يخضعوا لمحاكمة "في مكان وقوع الفعل الجرمي".وأضاف بيان القوات أن إنشاء محكمة دولية خاصة يسمح بأن "تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية، وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان".وسبق أن شكل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين، هما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، التي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك، التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.