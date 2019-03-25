"ماركا", الإسبانية:, زيدان, بدأ, "عملية, مبابي",

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي يتواجد على قائمة اهتمامات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يسعى إلى إعادة بناء الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وأوضح المصدر أنه منذ عودة زيدان إلى النادي الملكي طرح على إدارة الفريق عدة أسماء، يرغب في التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من بينها مبابي وساديو ماني.وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية إن زيدان بدأ "عملية مبابي"، في إشارة إلى بداية المفاوضات مع اللاعب الشاب من أجل إقناعه بحمل القميص الريالي.وتابعت "في حال وافق مبابي على الانتقال، فإن قيمة الصفقة ستكون كبيرة جدا.. وتشير التكلفة المحتملة إلى 280 مليون يورو".وكان نادي باريس سان جرمان دفع لمهاجم موناكو السابق، 180 مليون يورو مقابل ضمه إلى صفوفه.