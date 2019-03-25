رياض, عامر, مديرًا, عامًا, لمستشفى, جامعة, النجاح, في, نابلس,

تعلن إدارة مستشفى جامعة النجاح الوطنية أنها قامت بتكليف الدكتور رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى النجاح الوطني الجامعي .الدكتور رياض عامر اكتسب شهرته كونه أول من أجرى عملية زراعة لنخاع العظم في فلسطين في العام 2014، في مستشفى النجاح والذي يرأس فيه د. عامر قسم أمراض الدم وزراعة النخاع، بالإضافة لعمله أستاذا مساعدا في كلية الطب وعلوم الصحة بالجامعة. للدكتور رياض عامر بصمة في تطوير قطاع علاج أمراض الدم والسرطان وهو مؤسس جمعية أطباء الأورام وأمراض الدم الفلسطينيةمؤهلاته العلمية منحته صفة علمية مرموقة بعدما أصبح عضوا في جمعيات أطباء الدم والأورام في الولايات المتحدة وبريطانيا وحصوله على البوردين الأردني والفلسطيني في تخصصات الباطني وكذلك امراض الدم.يعد الدكتور رياض عامر، واحدًا من الأطباء المميزين على مستوى العالم في مجاله، فهو يمتلك مؤهلات علمية وسيرة ذاتية زاخرة بالخبرات والتجارب المشرفة.يشغل الدكتور رياض، منصب رئيس قسم أمراض الدم وزراعة النخاع في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، الذي يعمل فيه أيضاً استشاريًا.وإلى جانب الخبرة العملية، لدي الدكتور رياض سجلاً أكاديميًا حافلاً، فهو أستاذ مساعد في كلية الطلب وعلوم الصحة في جامعة النجاح.