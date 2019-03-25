تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-25 17:30:08 الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني |  2019-03-25 17:24:07 سوريا.. دعوة لإنشاء محكمة دولية تتولى "جرائم داعش" |  2019-03-25 14:51:50 رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى جامعة النجاح في نابلس |  2019-03-25 15:50:21 الحريري يجري عملية "قسطرة قلب" في باريس |  2019-03-25 15:50:31 بدء إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى لبلادهم |  2019-03-25 15:50:25 السعودية "تحل غموض" انتحار طفل بسلك شاحن جواله |  2019-03-25 14:50:18 حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب |  2019-03-25 14:50:48 اعلان مناطق عسكرية مغلقة في "غلاف غزة" ودفع تعزيزات للحدود |  2019-03-25 14:50:34 مليار دولار للبحث عن الحياة على كوكب الزهرة |  2019-03-25 14:50:17 طبيب مصري يصبح "مرجعا عالميا" في علاجات الليزر |  2019-03-25 13:13:48 الشرطة تحذر من المنخفض والسيول خاصة في الجنوب |  2019-03-25 12:00:32 صور - مطاردة بوليسية واطلاق نار في الهواء واعتقال شابين من العفولة ودبورية بشبهة تجارة المخدرات |  2019-03-25 12:00:50 الملك الأردني يلغي زيارة لرومانيا ردا على موقفها من القدس |  2019-03-25 10:44:48 ترقب في غزة - واسرائيل تبدأ بتحريك قواتها باتجاه الحدود |  2019-03-25 10:33:55 اليكم قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى جامعة النجاح في نابلس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تعلن إدارة مستشفى جامعة النجاح الوطنية أنها قامت بتكليف الدكتور رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى النجاح الوطني الجامعي .


الدكتور رياض عامر اكتسب شهرته كونه أول من أجرى عملية زراعة لنخاع العظم في فلسطين في العام 2014، في مستشفى النجاح والذي يرأس فيه د. عامر قسم أمراض الدم وزراعة النخاع، بالإضافة لعمله أستاذا مساعدا في كلية الطب وعلوم الصحة بالجامعة. للدكتور رياض عامر بصمة في تطوير قطاع علاج أمراض الدم والسرطان وهو مؤسس جمعية أطباء الأورام وأمراض الدم الفلسطينية


مؤهلاته العلمية منحته صفة علمية مرموقة بعدما أصبح عضوا في جمعيات أطباء الدم والأورام في الولايات المتحدة وبريطانيا وحصوله على البوردين الأردني والفلسطيني في تخصصات الباطني وكذلك امراض الدم.


يعد الدكتور رياض عامر، واحدًا من الأطباء المميزين على مستوى العالم في مجاله، فهو يمتلك مؤهلات علمية وسيرة ذاتية زاخرة بالخبرات والتجارب المشرفة.


يشغل الدكتور رياض، منصب رئيس قسم أمراض الدم وزراعة النخاع في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، الذي يعمل فيه أيضاً استشاريًا.


وإلى جانب الخبرة العملية، لدي الدكتور رياض سجلاً أكاديميًا حافلاً، فهو أستاذ مساعد في كلية الطلب وعلوم الصحة في جامعة النجاح.


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

رياض, عامر, مديرًا, عامًا, لمستشفى, جامعة, النجاح, في, نابلس,

تابعونــا

الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني 2019-03-25 | 17:30:08

بالتعاون بين القنصلية الفخرية الاسبانية في حيفا والشمال وبلدية الناصرة برئيسها...

حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب 2019-03-25 | 14:50:18

نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين...

اعلان مناطق عسكرية مغلقة في "غلاف غزة" ودفع تعزيزات للحدود اعلان مناطق عسكرية مغلقة في "غلاف غزة" ودفع تعزيزات للحدود 2019-03-25 | 14:50:48

اعلنت قوات في الجيش الاسرائيلي اغلاق عدة مناطق واعلانها عسكرية مغلقة في منطقة...

الشرطة تحذر من المنخفض والسيول خاصة في الجنوب الشرطة تحذر من المنخفض والسيول خاصة في الجنوب 2019-03-25 | 13:13:48

في أعقاب المنخفض الجوي التي تشهده الدولة والمصحوب بأمطار غزيرة، عواصف رعدية...

صور - مطاردة بوليسية واطلاق نار في الهواء واعتقال شابين من العفولة ودبورية بشبهة تجارة المخدرات صور - مطاردة بوليسية واطلاق نار في الهواء واعتقال شابين من العفولة ودبورية بشبهة تجارة المخدرات 2019-03-25 | 12:00:32

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: بالأمس، مع نهاية...

ترقب في غزة - واسرائيل تبدأ بتحريك قواتها باتجاه الحدود ترقب في غزة - واسرائيل تبدأ بتحريك قواتها باتجاه الحدود 2019-03-25 | 10:44:48

تسود حالة من التوتر مناطق قطاع غزة وسط مخاوف من قيام اسرائيل بشن هجوم على القطاع...

إقالة جراح القلب الأشهر في البلاد .. الحاج: سأعود إلى بريطانيا إقالة جراح القلب الأشهر في البلاد .. الحاج: سأعود إلى بريطانيا 2019-03-25 | 10:29:12

أقالت إدارة جامعة النجاح البرفسور سليم الحاج يحيى من منصبه كمدير لمشفى النجاح...

الدبور النصراوي مؤنس يلسع النمسا مع منتخب اسرائيل الدبور النصراوي مؤنس يلسع النمسا مع منتخب اسرائيل 2019-03-25 | 09:52:18

تغلب منتخب إسرائيل على منتخب النمسا ب 4 أهداف مقابل 2 وذلك خلال مباراة جرت على ستاد...

بطيرم -وفاة 23 ولدا من جيل صفر حتى 18 عاما جراء حوادث غير متعمدة منها 10 حالات لاولاد عرب بطيرم -وفاة 23 ولدا من جيل صفر حتى 18 عاما جراء حوادث غير متعمدة منها 10 حالات لاولاد عرب 2019-03-25 | 09:41:36

يبدأ فجر يوم الجمعة الموافق 29.03.2019 العمل بالتوقيت الصيفي حيث سيتم تحريك عقارب...

صور - شعارات عنصرية وعطب اطارات سيارة لعرب في القدس صور - شعارات عنصرية وعطب اطارات سيارة لعرب في القدس 2019-03-25 | 08:40:58

اقدم مستوطنون فجر اليوم على اعطاب اطارات حوالي 30 سيارة وخط شعارات عنصرية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب مواجهات الشرطة سخنين اعتقالات 16 مشتبها شابا القاء حجارة حرق اطاراتبث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشاطائرة كندية تورينتو بن غوريون قبرص هبوط ضربة برق اصابةعماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة مفرق ميرو قرب الجش حادث طرق شاحنة سائق اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى قرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج اعتداء على لاعبي شبيبة ابناء الطيبة كفار يونا مباراة جمهور الموت للعربانقلاب سيارة شارع ام الفحم معاوية اصابة طفيفة سائق حريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com