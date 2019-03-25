خضع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري صباح اليوم الاثنين، لقسطرة القلب (تمييل) ووضع Stent (دعامة) في المستشفى الأمريكي في باريس.

وأفاد الطبيب الخاص للحريري، الدكتور عصام ياسين، أن العملية تكللت بالنجاح وأن الرئيس الحريري في حالة صحية جيدة.وأشار ياسين الى أن الإجراء الطبي تم على سبيل الوقاية، وان الحريري سيغادر المستشفى الى منزله في باريس مساء اليوم.