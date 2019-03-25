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تخصص المهمة الروسية الأمريكية المشتركة "Venera-D"، للبحث عن الحياة في غيوم...
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية قصة مثيرة لامرأة، تدعى جانيت براون، نجحت في التأقلم...
لقيت فتاة، تبلغ من العمر 33 عاما، مصرعها بطريقة بشعة على يد كلبيها، في مدينة...
قرر رجل هولندي أن يحدث انقلابا في حياته الروتينية في المدينة، وقرر مع زوجته...
شقيقتان توأمان تتزوجان من شقيقين توأمين وتحاولان الحمل والإنجاب في اليوم نفسه،...
للوهلة الأولى، يبدو هذا الرسم الكاريكاتوري أنه الشعار التقليدي لنيوزيلندا. لكن...
نشر خبير الأمن السيبراني براين كريبس على موقعه “كريبس أون سكيورتي” (KrebsOnSecurity)...
يتوقع خبراء ومطلعون على شؤون شركة أبل ومنتجاتها أن يتضمن هاتف آيفون الجديد، الذي...
أعلنت مجموعة علماء الفلك من المرصد الفلكي الياباني برئاسة، تومويوكو كودو، أن...
تمكنت السلطات في ماليزيا من العثور على التمساح آكل البشر، بعد فقدان عامل مهاجر من...