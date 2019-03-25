ما, خطورة, الأدوية, المضادة, للحموضة, على, الصحة؟,

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بات محمد مجدي النجار استشاري أمراض الشرج والمستقيم، أول طبيب مصري يصبح مرجعا...
يحتوي الليمون على عناصر غذائية عدة، فبالإضافة إلى قدرته على تعزيز النمو البدني،...
يتخوف أغلب الناس من خطر الشيخوخة الذي يلاحقهم مع تقدمهم في العمر، لكنهم في...
أظهرت دراسة جديدة لعلماء جامعة روتجرز الأمريكية، أن جرعات كبيرة من فيتامين "D" قد...
يعد التدهور المعرفي أمرا مقلقا للغاية بالنسبة للكثيرين، ولكن يبدو أن هناك ما...
يلجأ كثير من الناس، لا سيما النساء، إلى طلاء أظافرهم، في محاولة لإخفاء بعض...
حذر خبراء من أن شرب كوب حار من المشروبات الساخنة يضاعف خطر الإصابة بسرطان...
تراجع القدرات الإدراكية أمر يقلق كثيرا من الناس خصوصا مع التقدم بالعمر، لكن يبدو...
أظهرت تقديرات نشرها باحثون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيشهد 1,41 مليون وفاة...
كشفت دراسة جديدة أن تعرض الحوامل للمبيدات الحشرية قد يزيد من خطر إصابة الأطفال...