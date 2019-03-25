تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-25 17:30:08 الناصرة:البلدية والقنصلية الفخرية الاسبانية تكرمان النجم مؤنس دبور بعد انضمامه الى اشبيلية الاسباني |  2019-03-25 17:24:07 سوريا.. دعوة لإنشاء محكمة دولية تتولى "جرائم داعش" |  2019-03-25 14:51:50 رياض عامر مديرًا عامًا لمستشفى جامعة النجاح في نابلس |  2019-03-25 15:50:21 الحريري يجري عملية "قسطرة قلب" في باريس |  2019-03-25 15:50:31 بدء إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى لبلادهم |  2019-03-25 15:50:25 السعودية "تحل غموض" انتحار طفل بسلك شاحن جواله |  2019-03-25 14:50:18 حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب |  2019-03-25 14:50:48 اعلان مناطق عسكرية مغلقة في "غلاف غزة" ودفع تعزيزات للحدود |  2019-03-25 14:50:34 مليار دولار للبحث عن الحياة على كوكب الزهرة |  2019-03-25 14:50:17 طبيب مصري يصبح "مرجعا عالميا" في علاجات الليزر |  2019-03-25 13:13:48 الشرطة تحذر من المنخفض والسيول خاصة في الجنوب |  2019-03-25 12:00:32 صور - مطاردة بوليسية واطلاق نار في الهواء واعتقال شابين من العفولة ودبورية بشبهة تجارة المخدرات |  2019-03-25 12:00:50 الملك الأردني يلغي زيارة لرومانيا ردا على موقفها من القدس |  2019-03-25 10:44:48 ترقب في غزة - واسرائيل تبدأ بتحريك قواتها باتجاه الحدود |  2019-03-25 10:33:55 اليكم قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ما خطورة الأدوية المضادة للحموضة على الصحة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء جامعة بوفالو الأمريكية أن الأدوية المضادة للحموضة التي تقلل من إفراز عصير المعدة، تزيد من خطر تطور مرض القصور الكلوي وأمراض الكلى المزمنة.



وراقب الباحثون المؤشرات الحيوية بعد تناول أدوية مضادة للحموضة، يصفها الأطباء عادة للمرضى لمكافحة ارتداد الحموضة والقرح، ولاحظوا ازدياد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 20%، ومرض القصور الكلوي بأربع مرات.


وتابع الأطباء الحالة الصحية لأكثر من 190 ألف شخص لمدة 15 سنة. واكتشفوا أن خطر الإصابة بمرض القصور الكلوي ظهر بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.


وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجت أمراض الكلى في قائمة الأمراض الأكثر خطورة، إلى جانب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الرئة والسكري.


ووفقا للإحصائيات، يزداد الطلب على الأدوية المضادة للحموضة، ويشير الباحثون إلى أن 70% من المرضى الذين توصف لهم هذه الأدوية يفرطون في تناولها.




كلمات متعلقة

ما, خطورة, الأدوية, المضادة, للحموضة, على, الصحة؟,

تابعونــا

طبيب مصري يصبح "مرجعا عالميا" في علاجات الليزر طبيب مصري يصبح "مرجعا عالميا" في علاجات الليزر 2019-03-25 | 14:50:17

بات محمد مجدي النجار استشاري أمراض الشرج والمستقيم، أول طبيب مصري يصبح مرجعا...

فوائد مذهلة لليمون .. من الشم حتى الأكل فوائد مذهلة لليمون .. من الشم حتى الأكل 2019-03-25 | 13:15:48

يحتوي الليمون على عناصر غذائية عدة، فبالإضافة إلى قدرته على تعزيز النمو البدني،...

عادات تعجل من شيخوختك.. فاحذرها عادات تعجل من شيخوختك.. فاحذرها 2019-03-25 | 12:00:49

يتخوف أغلب الناس من خطر الشيخوخة الذي يلاحقهم مع تقدمهم في العمر، لكنهم في...

فيتامين "D" قد يسبب بطء رد فعل الإنسان فيتامين "D" قد يسبب بطء رد فعل الإنسان 2019-03-25 | 10:35:34

أظهرت دراسة جديدة لعلماء جامعة روتجرز الأمريكية، أن جرعات كبيرة من فيتامين "D" قد...

مادة غذائية تحسن وظائف الدماغ بنسبة 60% مادة غذائية تحسن وظائف الدماغ بنسبة 60% 2019-03-25 | 09:02:16

يعد التدهور المعرفي أمرا مقلقا للغاية بالنسبة للكثيرين، ولكن يبدو أن هناك ما...

أبرز 8 علامات خطيرة تخص الأظافر لا تتجاهلها أبرز 8 علامات خطيرة تخص الأظافر لا تتجاهلها 2019-03-24 | 11:58:57

يلجأ كثير من الناس، لا سيما النساء، إلى طلاء أظافرهم، في محاولة لإخفاء بعض...

الشاي الحار يهدد حياتك بسرطان قاتل! الشاي الحار يهدد حياتك بسرطان قاتل! 2019-03-24 | 10:38:03

حذر خبراء من أن شرب كوب حار من المشروبات الساخنة يضاعف خطر الإصابة بسرطان...

المكسرات.. مفعول سحري على الوظائف الإدراكية المكسرات.. مفعول سحري على الوظائف الإدراكية 2019-03-24 | 09:01:16

تراجع القدرات الإدراكية أمر يقلق كثيرا من الناس خصوصا مع التقدم بالعمر، لكن يبدو...

السرطان يتراجع أوروبيا وسيحصد 1,4 مليون 2019 السرطان يتراجع أوروبيا وسيحصد 1,4 مليون 2019 2019-03-23 | 18:22:35

أظهرت تقديرات نشرها باحثون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيشهد 1,41 مليون وفاة...

للنساء الحوامل.. المبيدات الحشرية "خطيرة" لهذا السبب للنساء الحوامل.. المبيدات الحشرية "خطيرة" لهذا السبب 2019-03-23 | 14:59:22

كشفت دراسة جديدة أن تعرض الحوامل للمبيدات الحشرية قد يزيد من خطر إصابة الأطفال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس مسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل مسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة مصرع 3 اشخاص حادث طرق مروع شارع صفورية عيلوط شاب فتاتين محمد رحال الزرازير قرية محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة اغلاق مطار ايلات غبار اجواء الطقس طيران طائرة الرؤية المحدودة المسجد الاقصى القدس توتر حصار مواجهات شرطة قوات منع دخول مصلين اصابة متوسطة لطفل من سخنين سقط عليه تلفاز مستشفى نهاريا العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط حفل اضاءة شجرة الميلاد الناصرة فعاليات مدينة مشاركة واسعة عيد الميلاد كرم مشعور اول لاعب عربي يستدعى لتدريبات منتخب اسرائيل لكرة السلة لاعب ابناء هرتسليا الناصرة وليد ياسن طمرة قتل اتهام زوجته امنة ياسين مدينة شرطة لائحة تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com