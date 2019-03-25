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حماس تنفي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ شمال تل أبيب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضلوعها في إطلاق صاروخ خلّف سبعة مصابين في إسرائيل، فجر اليوم، حسبما أفادت "فرانس برس" نقلا عن مسؤول في الحركة طلب عدم الكشف عن هويته.




وقال المسؤول ذاته إنه لا أحد في فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها حماس، مهتم بإطلاق صواريخ من غزة "على العدو".




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- mehdi mountather

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