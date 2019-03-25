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يوفنتوس يحدد بدائل مارسيلو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يزال يوفنتوس، يواصل البحث عن التعاقد مع ظهير أيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل غموض مستقبل البرازيلي أليكس ساندرو.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن يوفنتوس وضع البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، كهدف أول أمام النادي للتعاقد مع في الصيف.


وأشار إلى أن صعوبة التعاقد مع مارسيلو، خاصة بعد عودة زيدان لمقاعد بدلاء ريال مدريد، جعلت يوفنتوس يضع بدائل للصفقة، مشيرا إلى أن البيانكونيري حدد بالفعل قائمة ثنائية للتعاقد مع أحدهما في الفترة المقبلة.


وختم الموقع بأن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع أليكس جريمالدو، مدافع بنفيكا، وإيمرسون بالميري من تشيلسي، مشيرا إلى أن الأخير كان بالفعل هدفًا لفابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، خلال فترة عمل اللاعب في روما.




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