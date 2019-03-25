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اعلان مناطق عسكرية مغلقة في "غلاف غزة" ودفع تعزيزات للحدود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعلنت قوات في الجيش الاسرائيلي اغلاق عدة مناطق واعلانها عسكرية مغلقة في منطقة "غلاف غزة"، بما في ذلك شاطئ زيكيم والمناطق المتاخمة لنحال عوز ونتيف هاتسرا ، ظهر الاثنين.



وافيد ان قوات الجيش التي تم نشرها عند حدود قطاع غزة هي لواء غولاني واللواء السابع في الجيش.


واتهم الناطق باسم الجيش حركة حماس بالمسؤولية عن اطلاق صاروخ ضرب شمال تل ابيب بمدى 120 كم.


تصوير afp




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