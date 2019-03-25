كشف الممثل المصري أحمد عز عن إنضمام الممثلة المصرية ​غادة عادل​ لظهور كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق" بجزئه الثاني والذي يقوم ببطولته هو إلى جانب هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، أمير كرارة، أحمد فلوكس، عمرو يوسف و هو من تأليف أمير طعيمة، و إخراج شريف عرفة.

ونشرت إحدى صفحات معجبي عز صورة مركبة لهما مشيرين إلى إنضمامها للعمل والذي من المقرر عرضه في السينمات قريبًا، كما تدور أحداثه حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها فى يوم ما لكن عملية واحدة فاشلة تكشف الخلافات.