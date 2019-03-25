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الشرطة تحذر من المنخفض والسيول خاصة في الجنوب



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في أعقاب المنخفض الجوي التي تشهده الدولة والمصحوب بأمطار غزيرة، عواصف رعدية وبَرَد من المتوقع حدوث فيضانات لا سيما في منطقة الجنوب وتغيير في حال الطرق.. 



تهيب  الشرطة  بالمواطنين الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول وتلك القريبة من الأنهر مع الامتثال لارشادات أفراد الشرطة المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم، وفي حالة الاحتياج للضرورة والمساعدة الاتصال على رقم #الطوارئ_100، وللاستفسار عن حال الطرق التواصل مع  المركز الوطني للمعلومات 110.




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