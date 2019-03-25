بريطانيا, رداً, على, ترامب:, لن, نعترف, بضم, إسرائيل, للجولان,

قالت الحكومة البريطانية إنها لم تعترف بضم إسرائيل للجولان في 1981، وليس لديها نية لتغير موقفها، تزامناً مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقالت بريطانيا: "نعتبر مرتفعات الجولان أراضٍ محتلة من قبل إسرائيل. وضم أراضٍ بالقوة محظور في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن ترامب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، خلال لقاء سيجمعه بنتنياهو اليوم الإثنين في واشنطن.وكان ترامب صرح الخميس المنصرم أنه "ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة ذات الموقع الاستراتيجي والتي احتلتها من سوريا خلال حرب 1967".