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نصف مليار يورو تجبر يوفنتوس على التفاوض مع ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن يوفنتوس يريد التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران، لتدعيم خط الدفاع.


وأضافت الشبكة: "يوفنتوس سيكون على استعداد لتقديم عرضه لإدارة ريال مدريد، والجلوس للتفاوض، نظرًا لأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 500 مليون يورو".


وأشار التقرير، إلى أنه في حال أبدى فاران ترحيبه، قد يصل العرض إلى 100 مليون يورو ويصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.


وسينضم البيانكونيري للصراع على فاران، مع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.




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