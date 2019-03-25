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إليسا : فلسطين تضيع ونحن متفرجون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد ان ازدادت التطورات بشأن القضية الفلسطينية مؤخرا، خرجت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن صمتها، ونشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟”.



من المعروف عن إليسا مواقفها الإنسانية والسياسية، وتعتبر من اكثر الفنانات اللواتي يتابعن الشؤون الدولية والتعليق عليها.




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