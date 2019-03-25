صور - مطاردة بوليسية واطلاق نار في الهواء واعتقال شابين من العفولة ودبورية بشبهة تجارة المخدرات

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

بالأمس، مع نهاية نشاط سري حول شبهة التجارة بالمخدرات الخطرة والأسلحة غير القانونية، ألقت الشرطة القبض على مشتبهين في العشرينات من العمر ، أحدهما من مدينة العفولة والآخر من بلدة دبورية.خلال النشاط امر افراد الشرطة بوقف سيارة مشتبهة إستقلها، شخصين مشتبهين، فسارع سائقها، فاصطدمت السيارة بسيارات الشرطة وحاولا المشتبهان الهرب من المكان، مما اجبر الشرطي اطلاق النار في الهواء وبعد مطاردة قصيرة ، تم القاء القبض على المشتبهين، كما وتم ضبط مخدرات خطيرة من الكريستال والحشيش.هذا الصباح، سيحال المشتبهين إلى محكمة صلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.