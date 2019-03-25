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كم بلغ ثمن تنورة أسيل عمران في عرض ديور ?



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثناء مشاركتها في العرض الأول لـ "ديور" في الشرق الأوسط، ارتدت الفنانة ​أسيل عمران​ تنورة بموديل "بليسيه" تحمل علامة Dior، ويبلغ ثمنها 6900 دولار أمريكي،  مع قميص عادي التصميم، وأكملت أناقتها بإكسسوار ذهبي.



إطلالة عمران هذه كانت من ضمن أكثر الإطلالات نجاحا في هذا الحفل الضخم الذي حضره العشرات من المشاهير في العالم العربي.


من ناحية أخرى، كانت أسيل عمران قد حضرت هذا العرض بصحبة شقيقتها الإعلامية ​لجين عمران​، التي أرادت أن تطل  بإطلالة سيطر عليها لون  الفوشيا، منسقة عليها معطفا من اللون البنفسجي.




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