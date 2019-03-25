راتب, مبابي, في, البرنابيو, .., رقم, لم, يصل, إليه, أي, مدريدي,

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اكتمل أمس الأحد عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر...
أفسد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مخطط كريستيانو رونالدو،...
استغل النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فترة توقف...
رصدت الصحافة البريطانية أسرع سبعة لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بإصابة ليونيل ميسي، نجم...
هاجم حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا، الصحافة الإسبانية التي انتقدته...
يستعد نادي بايرن ميونخ لتوجيه ضربة كبيرة لبرشلونة بشأن صفقة التعاقد مع نجم...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...
يخطط برشلونة للتقدم خطوة جديدة نحو حسم صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس،...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضًا مميزا، من...