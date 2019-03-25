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راتب مبابي في البرنابيو .. رقم لم يصل إليه أي مدريدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن انتقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، سيمنحه أجرا سنويا كبيرا لا يقل عن 15 مليون يورو، أي ما يعادل 16 مليون و947 آلاف دولار تقريبا.



وفي حال صدقت توقعات الصحيفة، فسيتخطى راتب مبابي ذلك الذي يتقاضاه غاريث بيل وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش، إن تمت الصفقة بموسم الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما نقل موقع "آس".


وحاليا يتقاضى بيل أجرا سنويا يصل إلى 14 مليون يورو، بينما يحصل راموس على 11 مليون، وينال كل من مودريتش وبنزيمة 10 ملايين.


ووصلت عائدات مبابي في العام الماضي 24.7 مليون يورو، أي ما يعادل 27 مليون و906 آلاف دولار.


وترجح تقارير إمكانية انتقال مبابي لصفوف "النادي الملكي"، وذلك بعد أن بات النادي الباريسي مجبرا لا محالة على بيع بعض لاعبيه في رحلة بحثه عن توفير 150 مليون يورو (171 مليون يورو) للهروب من عقوبة اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".


وفي وقت سابق، نجح سان جرمان في الخروج من مأزق تحقيق سابق بشأن قواعد اللعب المالي النظيف في الصرف على النادي ودفع رواتب اللاعبين، بعد إعلان المحكمة الرياضية أنها قبلت استئناف النادي الباريسي، لأن "يويفا" لم يلتزم بالموعد النهائي للتقدم بطلب إعادة فتح التحقيق.


وكان "يويفا" يطالب بمراجعة قرارات غرفة التحقيق، لكنه لم يقدم الاستئناف خلال 10 أيام كموعد نهائي لإعادة فتح التحقيق مجددا، الأمر الذي أدى إلى قبول استئناف باريس سان جرمان وتسوية القضية نسبيا.


وبالرغم من ذلك، لم ينه سان جرمان قضيته الأخرى بشأن التوازن الاقتصادي، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، لذا سيكون النادي الباريسي مجبرا على بيع صفقات بقيمة 150 مليون يورو لتحقيق التوازن الاقتصادي في حساباته والهروب من تحقيقات جديدة من قبل "يويفا".




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